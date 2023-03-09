隱形戰隊｜街頭槍戰戲真槍上陣 馬明詩詠嗌有型又好玩
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無線娛樂新聞台報導：新劇《隱形戰隊》以特種部隊遇上唔同案件作題材，當然就唔少得多場刺激嘅槍戰戲份喇，而為咗效果迫真，今次拍攝仲使用咗唔少真槍協助拍攝，呢日 馬國明 同 唐詩詠 佢哋就上演一場街頭槍戰場面喇。
高大嘅馬明對有型開槍場面有期待就唔出奇，不過估唔到平時斯文嘅詩詠就一樣興致高漲，仲話平時會去打吓War Game，仲話可惜相關戲份唔夠多咁話呀。拍攝咁大場面嘅戲，現場呢日都有唔少途人圍觀，但係詩詠就因為身穿警服有一定限制，所以只能忍痛拒絕大家要求，詩詠仲話要向大家道歉呀。
過往多次演出醫生角色嘅馬明，就獲小朋友要求合照，仲以為佢再次扮演醫生，仲有唔少市民同佢哋打氣呀。
馬明身份神秘，轉個頭又同 陳山聰 發生槍戰喇，雖然操到全身肌肉嘅山聰加上一身裝備非常有型，但係山聰就認為馬明先最犀利，仲百思不得其解點解馬明開槍會唔貶眼咁叻喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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