隱形戰隊｜街頭槍戰戲真槍上陣 馬明詩詠嗌有型又好玩

無線娛樂新聞台報導：新劇《隱形戰隊》以特種部隊遇上唔同案件作題材，當然就唔少得多場刺激嘅槍戰戲份喇，而為咗效果迫真，今次拍攝仲使用咗唔少真槍協助拍攝，呢日 馬國明 同 唐詩詠 佢哋就上演一場街頭槍戰場面喇。