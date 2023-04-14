陳展鵬趙希洛反派瞓身飛車跳海 劉穎鏇拍追車戲險嘔
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無線娛樂新聞台報導：TVB熱播劇《隱形戰隊》呢日拍攝緊張又刺激嘅追車場口，劇情講陳山聰及劉穎鏇追截陳展鵬座駕，過程睇落好輕鬆，不過劉穎鏇坦言拍到想嘔，陳山聰亦透露最怕拍車戲嘅原因！
陳展鵬同趙希洛繼《乘勝狙擊》後再次合作，今次二人飾演反派，又要飛車又要落海，陳展鵬即分享拍落水戲前準備，而馬國明好耐冇拍動作戲，趁今次機會重拾拍動作戲嘅節奏。
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《隱形戰隊》陳展鵬角色成為全劇MVP？
陳展鵬飾演的大奸角匡勝天，不論獄中已秘密展開復仇計劃，出獄後更將魔爪伸延至POTT及CTRU以外角色，結局周最後五集劇情非常緊湊，劉穎鏇與劉佩玥已雙雙遇害命危，陳展鵬的頭號目標江美儀亦難逃一劫⋯⋯按此看結局劇情劇透
《隱形戰隊》大結局將會死多於五人？
據知匡勝天復仇計劃「唔止咁簡單」，魔爪將伸延至POTT及CTRU以外角色，結局周除了再有重大犯罪事件，傷亡亦相當慘重，死亡角色人數更是五隻手指數唔晒，更盛傳連主線角色亦難逃一死⋯⋯按此看結局劇情劇透
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台