獨家探班｜陳山聰被郭子豪打傷手 笑言能借傷趁機回家撒嬌
講到三個邊個最好打？山聰即以「前輩」嚟稱呼Tiffany同子豪，子豪亦接住笑言山聰係訓練班同學，仲讚佢悟性高，需Tiffany就正經咁解釋呢日拍攝嘅戲份，係要山聰以一敵二，所以山聰要記嘅招式更多。
山聰拍同Tiffany唔係第一次對手拍動作戲，所以拍起上嚟都會有啲默契，山聰又話自己都會憐香惜玉就住嚟打。雖然埋位前佢哋三個已經度好晒位，但俗語都有話拳腳冇眼，意外受傷就在所難免，喺同子豪對打嗰陣，因為對方嗰識就力打傷咗山聰前臂位置，仲腫起到成隻雞蛋咗大，但山聰就話拍動作戲少少瘀傷一定會有，仲話而家受咗傷之後，返到屋企可以撒下嬌仲好呀。
而Tiffany就話因為兩位男士都滿身肌肉，所以自己打落去佢哋身上唔會好痛，反而山聰就話因為Tiffany太瘦，所以當撞落佢啲骨度嗰陣，反而係山聰佢哋會痛呀！由於不停要拍動作戲，所以山聰件tee好快就出現咗一個心形汗印，山聰仲笑言自己呢個汗印係連戲㗎！
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