隱形戰隊丨陳山聰分享操肌秘技 監製讚馬國明苦練爆樽唔眨眼
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無線娛樂新聞台報導：TVB新劇《隱形戰隊》首播日，一眾演員陳山聰、江美儀、林子善、劉穎鏇及劉佩玥等，呢日開大食會，邊食嘢邊睇首播，陳山聰透露監製文偉鴻想「隱形戰隊」成員均Fit爆登場，陳山聰半年前開始操練，為角色塑造身形，大方分享操肌秘技！
劉穎鏇拍攝生擒兇徒場口狂NG三十幾次，當見到播出街嘅成品，佢好滿意自己嘅終極表現；林子善亦被劇情觸動落淚，佢自認女兒出生後特別眼淺，因為佢跟馬國明、陳山聰及唐詩詠戲內戲外份屬好友，因為班底相處融洽，容易代入角色，陳山聰指子善未睇過佢哋三人喺醫院嘈交嗰場戲，加上配樂，催淚指數極高。
眾人見到馬國明喺劇中被爆頭完全冇眨眼，林子善激讚馬國明勁過《少林足球》嘅「鐵頭功」黃一飛，文偉鴻解釋馬國明係落咗苦功練習。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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