隱形戰隊｜演員齊集睇大結局 三大視帝對打夠刺激
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無線娛樂新聞台報導：熱播劇《隱形戰隊》嘅成員經歷一連串被虜同驚險意外之後，星期五播出嘅大結局夠晒刺激。其中 陳山聰 馬國明 同 陳展鵬 三大視帝對打一幕更加緊張萬分，呢場埋身肉搏打鬥唔只觀眾睇得開心，就連山聰都話拍得非常有滿足感呀。
男士打完就到女士喇， 何慈茵 同 劉穎鏇 對打嘅一幕，原來係Tiffany首次吊威吔拍攝，佢仲認為係自己最有型嘅一幕呀。
除咗打鬥之外，劇中各對情人嘅最終故事亦係大家關注嘅重點，各對CP就以 馬明 同 唐詩詠 一對最令人焦急，而最後馬明亦安然返到寶寶身邊，令大家都舒一口氣呀。至於險死嘅 劉佩玥 最後亦安然無恙，佢接受 林子善 求婚一場亦非常浪漫，而一片令全港知道係喊包嘅佢，呢日一講呢場戲就又喊喇。
劇集收視口碑都非常唔錯，監製 文偉鴻 呢晚亦似乎非常滿意，至於問到有冇機會開拍續集再破奇案時，佢亦似乎有啲鬆口，仲話連電影版都有機會咁話呀。
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《隱形戰隊》陳展鵬角色成為全劇MVP？
陳展鵬飾演的大奸角匡勝天，不論獄中已秘密展開復仇計劃，出獄後更將魔爪伸延至POTT及CTRU以外角色，結局周最後五集劇情非常緊湊，劉穎鏇與劉佩玥已雙雙遇害命危，陳展鵬的頭號目標江美儀亦難逃一劫⋯⋯按此看結局劇情劇透
《隱形戰隊》大結局將會死多於五人？
據知匡勝天復仇計劃「唔止咁簡單」，魔爪將伸延至POTT及CTRU以外角色，結局周除了再有重大犯罪事件，傷亡亦相當慘重，死亡角色人數更是五隻手指數唔晒，更盛傳連主線角色亦難逃一死⋯⋯按此看結局劇情劇透
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台