隱形戰隊｜演員齊集睇大結局 三大視帝對打夠刺激

無線娛樂新聞台報導：熱播劇《隱形戰隊》嘅成員經歷一連串被虜同驚險意外之後，星期五播出嘅大結局夠晒刺激。其中 陳山聰 馬國明 同 陳展鵬 三大視帝對打一幕更加緊張萬分，呢場埋身肉搏打鬥唔只觀眾睇得開心，就連山聰都話拍得非常有滿足感呀。