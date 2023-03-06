隱形戰隊｜馬明被阿Moon色誘諗計避靚湯收睇 山聰Tiffany瘋狂操練好…
今晚20:30正式首播嘅新劇《隱形戰隊》各位成員，呢日齊齊現身為劇集宣傳，佢哋除咗向現場觀眾派紀念品之外，演員又分組玩遊戲預先比拼，馬國明 陳山聰 仲分別要喺石春路，被 劉穎鏇 同 劉佩玥 坐喺背脊做掌上壓考體能呀。
之後佢哋又要邊做仰臥起坐邊同兩位女演員傳紫菜，加上劇中阿Moon似乎係色誘馬明嘅劇情，難怪睇到大家嘩嘩聲，馬明仲話唔可以俾女友 湯洛雯 睇到呢一段，要喺屋企電視動吓手腳喎。
之後馬明阿Moon仲有林子善一齊做訪問，就話大家留意劇情就會發現呢一段其實非常好笑，阿Moon同子善仲不斷問手諗計仔點樣可以保住電視安全呀。喺劇中會需要截肢嘅子善，就話演出雖然係大考驗，佢仲一早準備參考好多影片點樣演得神似，加上對白同喊戲又特別多，但係自己就特別鍾意呢個角色喇。
至於山聰同Tiffany就一早為角色預早操練身形，山聰嘅減肥食譜真係聽見都戥佢辛苦呀，好在之後效果令自己非常滿意咋。Tiffany亦都力減到體脂得返10%，加埋大套裝備又有一副好Body，難怪唔少戲服都突顯身形等大家養吓眼喇。
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