隱形戰隊｜總動員整裝現身出動 馬明被監製逼出勇武剛烈
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無線娛樂新聞台報導：新劇《隱形戰隊》3月6號就會正式播出，而當中一班神秘部隊嗁成員，呢日就以全套裝備現身商場嘅宣傳活動，真係有型又有款呀。而啱啱同 湯洛雯 去完旅行返港嘅 馬國明 已經投入工作，仲話新劇角色係自己未嘗試過咁剛猛多動作呀。
唐詩詠 亦都話要多謝監製 文偉鴻 發掘到自己嘅另一面，仲認為同對方合作大挑戰性之餘亦都非常刺激呀。
陳山聰 同 江美儀 視帝視后同劇合作，佢哋就話當中火花四濺喇，而切磋演技之餘其中一日仲撞正係美儀生日，但係就因為大家都要投入情緒而招呼都冇打，拍完先正式再慶祝呀。
劉穎鏇 同 劉佩玥 呢日都以小背心上陣，有型之餘不失女人味，Tiffany同阿Moon就話大家記得慢慢欣賞佢哋嘅唔同造型，仲話今次劇情佢哋打鬥開槍乜都齊呀。
今次拍攝為咗真實，監製就話製作時決定棄用氣槍而花費鉅資用真槍拍攝，為咗畫面靚仲遇到好多困難，好在一班演員落力克服咋。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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