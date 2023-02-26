隱形戰隊｜總動員整裝現身出動 馬明被監製逼出勇武剛烈

無線娛樂新聞台報導：新劇《隱形戰隊》3月6號就會正式播出，而當中一班神秘部隊嗁成員，呢日就以全套裝備現身商場嘅宣傳活動，真係有型又有款呀。而啱啱同 湯洛雯 去完旅行返港嘅 馬國明 已經投入工作，仲話新劇角色係自己未嘗試過咁剛猛多動作呀。