隱形戰隊丨馬國明唐詩詠劉佩玥三角關係晒冷 吸睛造型曝光
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無線娛樂新聞台報導：由文偉鴻（Jazz）監製嘅TVB時裝警匪電視劇《隱形戰隊》將接棒《新四十二章》，於2023年3月開播，集結馬國明、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥、林子善及江美儀等，演員陣容強勁。
馬國明飾演簡曜洋、唐詩詠飾演喬寶寶、陳山聰飾演顧家強及林子善飾演喬帶囡，四人同屬反恐特勤隊，馬國明喺一次行動中因一個錯誤決定，導致劇中嘅林子善重傷至殘廢，唐詩詠與馬國明分手後轉職衝鋒隊，馬國明離開警隊，林子善轉做文職工作，而好友陳山聰則無法原諒此事，兄弟從此決裂，四人友情不再。
馬國明後來轉職高級私人會所經理，實情係為反恐部隊執行潛伏任務，調查黑社會與恐怖份子嘅關連。破案後曜洋歸隊並成為POTT領隊，並接受唐詩詠加入POTT嘅申請，同時欲把被投閒置散嘅林子善調入POTT，由於之前恩怨，令唐詩詠與馬國明不時嘈交，佢最鍾意喺劇中與林子善嘅兄妹情，而劉佩玥演「陸以菲」因迷戀馬國明，把唐詩詠當成情敵。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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