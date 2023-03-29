隱形戰隊丨詩詠指與馬明親熱戲可一不可再 美儀心疼劉穎鏇周身瘀傷

隱形戰隊丨詩詠指與馬明親熱戲可一不可再 美儀心疼劉穎鏇周身瘀傷

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：熱播劇《隱形戰隊》呢日進行宣傳，陳山聰、江美儀、唐詩詠、劉穎鏇、劉佩玥、林子善、郭子豪、關嘉敏等演員都有出席，活動上除咗玩遊戲外，仲率先播出詩詠同馬國明嘅激嘴戲，搞到詩詠相當尷尬。

做訪問時詩詠話呢場係從影以來最激嘅一次，仲同觀眾講「睇完就無」、「可一不可再」，除咗暗示即將升呢做人夫嘅馬國明應該冇機會再拍呢類戲外，亦話自己從影廿年先第一次遇到呢類戲，所以唔知仲會唔會有機會呀。講到同相熟嘅對手拍親熱戲係咪會冇咁尷尬？詩詠同山聰竟異口同聲話同唔熟嘅對手演親熱戲會冇咁尷尬，山聰仲話：「熟嘅對手係多份信任，拍嘅時候唔會尷尬，但個內心係有啲尷尬。」

劇中飾演Cool Sir嘅山聰，同匪徒槍戰嘅場面相當有型，山聰自己都話以往拍劇好少會有啲咁型仔鏡頭，今次睇返自己喺劇中嘅演出，自己都被帥倒呀！

另外「黑白雙劉」喺劇中嘅槍戰打鬥戲，唔少觀眾睇完都讚好，但係飾演劉穎鏇媽咪嘅美儀姐，就話見到阿女打到周身瘀覺得好心痛呀。被喻為最強腦力big boss嘅陳展鵬將會登場，美儀姐指展鵬演出呢幾集係不容錯過呀。

子善喺劇中嘅演出同樣備受讚賞，同佢有唔少對手戲嘅劉佩玥，亦大讚子善係個好好嘅演員，仲話現實中嘅佢唔只得洪爺或者女女嘅搞笑一面。吳家樂同關嘉敏喺劇中飾演父女，關嘉敏就話樂多謝對方嘅指點同教導喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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