隱形戰隊｜商場宣傳劇情漸趨緊湊 展鵬為馬明結婚傳聞解圍

無線娛樂新聞台報導：熱播劇《隱形戰隊》嘅一班成員，包括 馬國明 陳山聰 劉佩玥 陳展鵬 江美儀 劉穎鏇 同 林子善 等，呢日去到商場宣傳，仲宣佈收視成績理想，成為今年以來嘅劇集收視之冠。而相隔好一段時間再扮演奸角嘅煎Pan， 仲話今次過足戲癮呀。