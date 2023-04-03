隱形戰隊｜商場宣傳劇情漸趨緊湊 展鵬為馬明結婚傳聞解圍
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無線娛樂新聞台報導：熱播劇《隱形戰隊》嘅一班成員，包括 馬國明 陳山聰 劉佩玥 陳展鵬 江美儀 劉穎鏇 同 林子善 等，呢日去到商場宣傳，仲宣佈收視成績理想，成為今年以來嘅劇集收視之冠。而相隔好一段時間再扮演奸角嘅煎Pan， 仲話今次過足戲癮呀。
佢又話今次大部份戲份都留喺監房拍攝，但係就覺得可以做得更好喇，仲話馬明喺劇中真係有型到不得了呀。呢位廿四孝Daddy日前又為寶貝女 小豬比 搞咗個4歲生日Party，仲邀請埋 陳凱琳 同 胡杏兒 帶埋小朋友一齊慶祝呀。
至於日前女友靚湯喺網上一句說話，就令外界狂估佢同馬明即將拉埋天窗，呢日煎Pan被問起會唔會催佢哋快啲結婚生小朋友一齊玩就即時幫手完美解圍，仲話馬明本身已經係一個小朋友，幾時都可以一齊玩喇。
劇中Tiffany同山聰嘅戀火似乎越燒越旺，呢日身為媽咪嘅美儀姐就點都企正佢哋中間，似乎唔多同意咁喎。美儀仲話希望有機會可以同山聰合作做情侶呀。
女女 林子善 喺劇中宣傳次次都喊，呢日馬明一講佢又忍唔住喇，至於佢同阿Moon之間嘅感情線仲聽講會非常甜蜜，粉紅泡泡仲飛到周圍都係呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台