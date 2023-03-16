隱形戰隊丨馬國明街頭飛車窮追許家傑唔放 載唐詩詠同行有壓力

無線娛樂新聞台報導：最近播出TVB劇集《隱形戰隊》故事圍繞「黑心殺人換心」案，劇情講述CoolSir昔日警隊戰友兼好友凌毅（許家傑飾）遊走殺人犯邊緣嘅奸角，因本性熱血善良、對未婚妻情深專一，最終卻成為受害者，當中馬國明同許家傑街頭追車場面最驚險！