隱形戰隊丨馬國明街頭飛車窮追許家傑唔放 載唐詩詠同行有壓力
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無線娛樂新聞台報導：最近播出TVB劇集《隱形戰隊》故事圍繞「黑心殺人換心」案，劇情講述CoolSir昔日警隊戰友兼好友凌毅（許家傑飾）遊走殺人犯邊緣嘅奸角，因本性熱血善良、對未婚妻情深專一，最終卻成為受害者，當中馬國明同許家傑街頭追車場面最驚險！
呢日馬國明喺狹窄嘅街道高速行駛，窮追許家傑唔放，許家傑指呢場戲幾OK，佢哋相當合拍，馬國明笑指估唔到佢哋兩個追車咁有刺激感。
許家傑同馬國明首次合作拍追車戲份，埋位均一take過搞掂，馬國明呢日比許家傑更有大心理負擔，事關佢要載唐詩詠追車，遇大貨車急煞車，馬國明指車速唔算好快，坦言最大壓力係唐詩詠有少少搭車暈浪，皆因唐詩詠習慣自己揸車，唔慣坐人哋車。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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