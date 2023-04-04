隱形戰隊｜Ocean寶寶激烈愛恨交纏 拉鍊加嬌姐成絕佳笑點
廣告
無線娛樂新聞台報導：型到爆嘅 馬國明 同 唐詩詠 喺《隱形戰隊》當中嘅一幕激烈熱吻場面終於登場，詩詠早前已經話過呢場戲可一不可再，正當大家認為尺度一定非常激昂熱血，即將成為人夫嘅馬明就喺製作特輯提到話其實搞笑成份仲高喇，加埋配樂嘅幽默同一條唔識相嘅拉鍊，就集齊呢場親熱戲嘅所有元素喇。
由廳嘴到入房點知因為一條拉鍊搞到窒住窒住，加埋又唔記得閂門被嬌姐 程可為 撞到正一正，呢鋪真係幾熱情都被冷水兜頭淋熄晒咯。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
《隱形戰隊》視帝陳展鵬為何要讓路給馬國明？
有傳陳展鵬由於某原因，令他在《隱形戰隊》的戲份被大幅刪減，由主要角色「降呢」變成⋯⋯按此看詳情
《隱形戰隊》邊位女主角挑戰電視尺度？
《隱形戰隊》第二集尺度去得更盡，女主角之一嘅劉佩玥低胸衫上陣埋身色誘馬國明，馬明自爆唔敢望住劉佩玥⋯⋯詳見：劉佩玥豁出去色誘馬明 嚴禁湯洛雯睇呢幕；即將迎來的劇情更火辣，劉佩玥將會孖住劉穎鏇齊齊做卧底，比堅尼泳衣上陣接近嫌疑人⋯⋯按此看更多劇情劇透
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台