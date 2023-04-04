隱形戰隊｜Ocean寶寶激烈愛恨交纏 拉鍊加嬌姐成絕佳笑點

無線娛樂新聞台報導：型到爆嘅 馬國明 同 唐詩詠 喺《隱形戰隊》當中嘅一幕激烈熱吻場面終於登場，詩詠早前已經話過呢場戲可一不可再，正當大家認為尺度一定非常激昂熱血，即將成為人夫嘅馬明就喺製作特輯提到話其實搞笑成份仲高喇，加埋配樂嘅幽默同一條唔識相嘅拉鍊，就集齊呢場親熱戲嘅所有元素喇。