隱門獨家未曝光片段｜刪剪片段獨家睇 喪天坐監照樣癲

隱門獨家未曝光片段｜刪剪片段獨家睇 喪天坐監照樣癲

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：新劇《隱門》短短播出兩集，不過 吳岱融 扮演嘅賊王葉嘯天其實坐監都一樣唔改佢嘅癲狂暴戾性格，而其中一場佢喺獄中同其他囚犯就打到飛起，喪天就癲到正式出口傷人，不過礙於電視尺度問題，只能夠喺網上播出喇。

雖然呢場睇落已經夠晒血腥，不過岱融哥就認為另一場用拖鞋同其他囚犯對打嘅一幕仲困難，因為非常怕唔覺得誤傷合作拍檔，非常於心不忍呀。

網民點睇？

好想睇吳岱融狂打支支 😂

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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