隱門獨家未曝光片段｜刪剪片段獨家睇 喪天坐監照樣癲

無線娛樂新聞台報導：新劇《隱門》短短播出兩集，不過 吳岱融 扮演嘅賊王葉嘯天其實坐監都一樣唔改佢嘅癲狂暴戾性格，而其中一場佢喺獄中同其他囚犯就打到飛起，喪天就癲到正式出口傷人，不過礙於電視尺度問題，只能夠喺網上播出喇。