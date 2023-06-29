隱門｜賊王喪天追斬KK 意外爆缸見紅收場

無線娛樂新聞台報導：熱播劇《隱門》去到尾聲，到底 吳岱融 扮演嘅賊王 喪天 會點樣收場就要等星期五先知，不過早前我哋去拍攝現場探班，就發現佢真係「喪」盡「天」良，呢日又唔知做乜同KK 張國強 起爭執，搞到要舞刀弄槍喇。