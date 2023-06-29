隱門｜賊王喪天追斬KK 意外爆缸見紅收場
雖然刀係道具，不過一拍動作戲就隨時有此為外發生，好似KK隻手就喺糾纏時被現場道具傢私所傷，好在冇大礙咋。
岱融哥同KK雖然合作唔少，不過要對打今次都係第一次，原來都係奸鬼喪天故意激嬲KK，等佢追打自己，仲想陷害佢令老人院現場嘅院友都目擊事件呀。一向都Fit到爆嘅KK，呢日仲要戴住個大肚腩拍攝，真係唯肖唯妙呀。
網民點睇？
正常人睇左都變唔正常～正一衰劇情～冇果樣整果樣～扭屎忽花劇情～睇半集都想噁！浪費演員精力～全港最差編劇！！！🤛🤛🤛😔😔😔🤛🤛🤛😔
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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