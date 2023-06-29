隱門｜賊王喪天追斬KK 意外爆缸見紅收場

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：熱播劇《隱門》去到尾聲，到底 吳岱融 扮演嘅賊王 喪天 會點樣收場就要等星期五先知，不過早前我哋去拍攝現場探班，就發現佢真係「喪」盡「天」良，呢日又唔知做乜同KK 張國強 起爭執，搞到要舞刀弄槍喇。

雖然刀係道具，不過一拍動作戲就隨時有此為外發生，好似KK隻手就喺糾纏時被現場道具傢私所傷，好在冇大礙咋。

岱融哥同KK雖然合作唔少，不過要對打今次都係第一次，原來都係奸鬼喪天故意激嬲KK，等佢追打自己，仲想陷害佢令老人院現場嘅院友都目擊事件呀。一向都Fit到爆嘅KK，呢日仲要戴住個大肚腩拍攝，真係唯肖唯妙呀。

網民點睇？

正常人睇左都變唔正常～正一衰劇情～冇果樣整果樣～扭屎忽花劇情～睇半集都想噁！浪費演員精力～全港最差編劇！！！🤛🤛🤛😔😔😔🤛🤛🤛😔

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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