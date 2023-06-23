隱門丨63歲吳岱融勁fit親身拍動作戲 陳少邦拍追逐戲拗傷腳
呢日岱融哥就同陳展鵬、陳少邦喺叢林拍攝一場追逐鎗戰戲，有click入片睇嘅觀眾一定要開埋聲嚟睇！因為頭嗰十秒就已經見到岱融哥好狠咁用支粗樹枝敲落位演員嘅小腿骨，嗰聲「啪」嘅一聲，真係聽到都覺得痛呀！
之後岱融哥又吊落崖邊，又同陳少邦打到碌晒地，拍攝期追逐戲間再聽到令人驚嚇嘅「啪」一聲，原來係陳少邦不慎拗傷腳，休息期間岱融哥就喺鏡頭前同大家解釋「啪」一聲有可能係裂骨甚至斷骨，但係佢話好彩陳少邦只係輕微拗柴，而陳少邦都話自己個傷係小事，所以敷完冰後就忍痛頂硬上繼續拍攝。
至於近年多咗拍動作戲嘅展鵬，就話拍攝前都會試好晒所有位，佢又話拍動作戲時，擔心對手受傷多過自己受傷呀！
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