隱門丨吳岱融為「生葬戲」做足準備 陳展鵬輕鬆面對淋雨戲
二人喺滂沱大雨中於泥地瘋狂肉搏，陳展鵬被吳岱融刺激到開啟黑化mode，將雙手被綁嘅吳岱融踢落深坑後接受「泥濘洗禮」，危險關頭更與挖土機嘅「挖斗」零距離。
吳岱融為呢場雨中被生葬戲事前做足準備，佢著咗潛水衣打底，陳展鵬輕鬆面對淋雨戲，雖然拍呢場戲相當辛苦，不過吳岱融有兒子做側拍，兒子見證爸爸工作辛苦一面，令爸爸吳岱融好心甜。
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