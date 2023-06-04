隱門｜靚湯被指唔似女警認角色蠢 展鵬爆角色各有不可告人之處

隱門｜靚湯被指唔似女警認角色蠢 展鵬爆角色各有不可告人之處

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：熱播新劇《隱門》呢日喺商場宣傳，有份演出嘅 湯洛雯 劉佩玥 黃智雯 吳岱融 陳展鵬 黃子恒 等齊齊現身，懸疑嘅劇情就令唔少觀眾滿腹狐疑，不過呢日佢哋就人人都非常口密，所以呢日就點都唔肯多講往後劇情發展喇。

靚湯雖然被指角色唔似女警又蠢，呢日佢自嘲之餘又被阿Moon喺身邊加多句，就連展鵬都玩埋一份，搞到靚湯笑到唔識停呀。

不過阿Moon嘅神秘背後，好快就會慢慢解開，展鵬仲話大家千祈唔好睇表面，仲叫觀眾記得密切追劇，唔係隨時就會錯失重要劇情呀。

至於Mandy又被老公蝦又被老竇打，唔少人都戥佢可憐，呢日佢就話當中有被岱融哥真打嘅情節，而岱融哥亦都話打Mandy自己心都痛埋呀。

身為最令人討厭老公第一位嘅子恒，就話要歸功於編劇嘅功夫，不過被溺斃嘅佢，要同Mandy多次拍攝落水戲就吃足苦頭喇。

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撰文：東方新地圖片來源：Y[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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