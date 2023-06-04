隱門｜靚湯被指唔似女警認角色蠢 展鵬爆角色各有不可告人之處
靚湯雖然被指角色唔似女警又蠢，呢日佢自嘲之餘又被阿Moon喺身邊加多句，就連展鵬都玩埋一份，搞到靚湯笑到唔識停呀。
不過阿Moon嘅神秘背後，好快就會慢慢解開，展鵬仲話大家千祈唔好睇表面，仲叫觀眾記得密切追劇，唔係隨時就會錯失重要劇情呀。
至於Mandy又被老公蝦又被老竇打，唔少人都戥佢可憐，呢日佢就話當中有被岱融哥真打嘅情節，而岱融哥亦都話打Mandy自己心都痛埋呀。
身為最令人討厭老公第一位嘅子恒，就話要歸功於編劇嘅功夫，不過被溺斃嘅佢，要同Mandy多次拍攝落水戲就吃足苦頭喇。
網民點睇？
新劇好好睇❤
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