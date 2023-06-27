隱門｜結局臨近劇情越趨緊張 Mandy親自回應離巢傳聞

無線娛樂新聞台報導：《隱門》嘅懸疑故事邁向揭盅嘅最後階段，一班演員呢日就齊齊現身商場，為結局周宣傳喇。 陳展鵬 黃智雯 湯洛雯 劉佩玥 同 阮浩棕 等都有現身，至於煎Pan最後會情歸Mandy定靚湯，就要聽佢哋本人點講喇。