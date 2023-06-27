隱門｜結局臨近劇情越趨緊張 Mandy親自回應離巢傳聞

隱門｜結局臨近劇情越趨緊張 Mandy親自回應離巢傳聞

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：《隱門》嘅懸疑故事邁向揭盅嘅最後階段，一班演員呢日就齊齊現身商場，為結局周宣傳喇。 陳展鵬 黃智雯 湯洛雯 劉佩玥 同 阮浩棕 等都有現身，至於煎Pan最後會情歸Mandy定靚湯，就要聽佢哋本人點講喇。

至於一早活於賊王阿爸陰影下嘅Mandy，就會繼續受到岱融哥嘅勒索，仲連環反擊狂打對方16巴呀。近日一直有傳Mandy約滿後將會離開TVB，近日忙住演出舞台劇嘅佢，日前獲專責藝人管理嘅高層 樂易玲 捧場，而外界就解讀此舉係挽留Mandy。

呢日Mandy就對傳聞親自回應，佢就話完成舞台劇嘅演出之後打算先好好休息，往後計劃就之後先再作決定喇。

至於細佬阿Nic同阿Moon呢一對往後嘅發展，就真係可圈可點，佢哋仲叫大家千萬要留意劇情，就會知道佢哋呢一對會唔會開花結果咁話呀。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 