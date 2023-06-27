隱門｜結局臨近劇情越趨緊張 Mandy親自回應離巢傳聞
至於一早活於賊王阿爸陰影下嘅Mandy，就會繼續受到岱融哥嘅勒索，仲連環反擊狂打對方16巴呀。近日一直有傳Mandy約滿後將會離開TVB，近日忙住演出舞台劇嘅佢，日前獲專責藝人管理嘅高層 樂易玲 捧場，而外界就解讀此舉係挽留Mandy。
呢日Mandy就對傳聞親自回應，佢就話完成舞台劇嘅演出之後打算先好好休息，往後計劃就之後先再作決定喇。
至於細佬阿Nic同阿Moon呢一對往後嘅發展，就真係可圈可點，佢哋仲叫大家千萬要留意劇情，就會知道佢哋呢一對會唔會開花結果咁話呀。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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