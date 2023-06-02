隱門丨吳岱融憶摑陳展鵬十幾巴嗌手痛 新劇「衰」出新高度
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無線娛樂新聞台報導：陳展鵬喺TVB新劇《隱門》不時拯救黃智雯，吳岱融喺劇中衰出新高度，陳展鵬成日要同吳岱融對打，黃智雯更為多場捱打戲做足功課。
吳岱融相隔多時再次喺新劇大顯身手，完全難唔到佢，與一樣好打得嘅陳展鵬有唔少對打戲，對上一次佢哋拍《乘勝狙擊》，陳展鵬被吳岱融摑咗十幾巴，連眼鏡都飛甩埋，吳岱融指打完覺得手痛，陳展鵬今次又要掌打腳踢，佢坦言要有好體力，同時要有心理準備捱打。
《隱門》劇情第二周6-10集｜黃智雯出現幻覺 殺人真相成疑 吳岱融帶走梓晴
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台