隱門製作特輯一丨黃智雯常被父親家婆欺壓 陳展鵬湯洛雯演鬥氣冤家

無線娛樂新聞台報導：由陳展鵬、黃智雯、吳岱融及湯洛雯等主演嘅TVB新劇《隱門》將於5月29日播出，黃智雯飾演張心月呢個角色，張心月擁有一個唔愉快嘅童年，因為佢爸爸係一個大賊，張心月常被父親及家婆欺壓而導致其生活備受壓迫。