隱門製作特輯一丨黃智雯常被父親家婆欺壓 陳展鵬湯洛雯演鬥氣冤家
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無線娛樂新聞台報導：由陳展鵬、黃智雯、吳岱融及湯洛雯等主演嘅TVB新劇《隱門》將於5月29日播出，黃智雯飾演張心月呢個角色，張心月擁有一個唔愉快嘅童年，因為佢爸爸係一個大賊，張心月常被父親及家婆欺壓而導致其生活備受壓迫。
而陳展鵬飾演莊子喬係張心月兒時好友，喺父親喪命後與張心月失散，過咗30年後二人重遇，莊子喬經常幫助張心月，由於莊子喬任職保險調查員，不時跟飾演警察嘅湯洛雯喺查案上交手，喺劇中係鬥氣冤家。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台