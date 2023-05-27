隱門丨陳展鵬氣場勁嚇怕湯洛雯 劉佩玥難忘同吳岱融合作感興奮
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無線娛樂新聞台報導：TVB新劇《隱門》即將喺下星期一首播，呢日一班演員陳展鵬、黃智雯、湯洛雯、吳岱融、劉佩玥、阮浩棕、盧宛茵、魯振順及張國強等出席宣傳活動，吸引唔少fans現身撐場。
展鵬、智雯及靚湯三人首次合作，佢哋覺得呢個組合幾新鮮，靚湯跟展鵬未合作前，一直覺得展鵬氣場好勁，好驚同展鵬合作，靚湯笑指跟展鵬相處後，原來展鵬好鍾意搞gag，今次劇集有吳岱融同張國強助陣，智雯喺劇中跟吳岱融飾演父女，不時被吳岱融虐打，佢對吳岱融又愛又恨！
劉佩玥與阮浩棕喺新劇有一段純情初戀，佢哋最難忘係同吳岱融合作，感覺係光宗耀祖，而吳岱融今次做大反派，「天哥」角色喪盡天良，做盡壞事，拍檔張國強首挑戰老人痴呆角色「強伯」，獲吳岱融讚演技高超。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台