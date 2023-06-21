隱門｜黃子恆溺水亡後老是常出現 幕後拍攝日夜補濕凍到震

無線娛樂新聞台報導：喺熱播劇《隱門》開播冇耐已經離奇遇溺身亡嘅 黃子恆 ，事後一直不時以幻影形式出現喺老婆 黃智雯 身邊死纏，到底係咪Mandy心中嘅幻覺嚟呢？其中一幕子恆現身時仲想殺Mandy，不過要喺水中拍攝就令佢受咗唔少苦喇。