隱門｜黃子恆溺水亡後老是常出現 幕後拍攝日夜補濕凍到震

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：喺熱播劇《隱門》開播冇耐已經離奇遇溺身亡嘅 黃子恆 ，事後一直不時以幻影形式出現喺老婆 黃智雯 身邊死纏，到底係咪Mandy心中嘅幻覺嚟呢？其中一幕子恆現身時仲想殺Mandy，不過要喺水中拍攝就令佢受咗唔少苦喇。

每次上妝之後又要一直「補濕」，工作人員要不斷向佢噴水，又怕會嚇親其他同事，所以就要自我楚足唔敢周圍走喇。加上要加入CG特別效果，子恆就要靠幻想對住空氣拍攝，仲話如果大家都被佢現身嚇親，咁就代表今次演出非常成功咁話。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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