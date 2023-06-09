隱門丨黃智雯喪夫出現幻覺情緒瀕臨崩潰 受盡吳岱融虐打驚到起雞皮
黃智雯喺劇中受盡吳岱融暴力虐打，由於前輩逼真演繹，令黃智雯有啲驚到發惡夢，黃智雯直言每次諗起呢啲場面都會起雞皮，開完工返到屋企，黃智雯仍感到好似有種鬱結，佢收工一定會做自己開心嘅嘢，等整個人放鬆先可以第二日再重投拍攝工作！
網民點睇？
Have to say this is Mandy’s best role , I hope she gets best actress at this years TVB awards,
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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