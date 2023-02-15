雨僑情人節喜迎第二胎 小情人Harvey出世四口甜過節

無線娛樂新聞台報導：同 羅力威 2020年証下一女嘅 雨僑 舊年中秋宣佈已經再次懷孕，到情人節朝早，佢仲喺社交平台報喜，宣佈細仔Harvey已經出世，仲公開一家四口拍攝嘅溫馨全家福，湊齊好字加上情人節，真係幸福滿瀉呀。唔少圈中人喺知道消息之後都紛紛送上祝賀。