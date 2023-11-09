孫慧雪產後首性感亮相中門大開 湊兩子頂唔順講明封肚唔追女
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無線娛樂新聞台報導：雪雪孫慧雪同趙璧渝呢日以超性感打扮一齊現身美胸活動，三位美女身形無懈可擊，獲客戶嘗試簽約做代言人，雪雪產後首次性感亮相，呢身超低胸造型，老公有率先過目，雪雪自爆前一晚緊張失眠。
雪雪笑指今次做代言人酬勞夠畀阿仔交一年國際學校嘅學費，就係因為阿仔學費揦脷，雪雪話為咗阿仔要努力工作，今次佢更獲客戶提供上門護理，避免餵母乳而致乳腺炎，雪雪試過幾次想發炎，過程幾痛苦令成個人冇晒心情，佢忍唔住流眼淚又試過鬧老公，雪雪講明封肚唔會再生B，皆因湊兩位小朋友真係好攰！
趙璧渝入行10年首次接代言廣告，心情好緊張又興奮，趙璧渝為咗呢個job足足用咗幾個月操fit，勤力做運動同食得好清淡，佢又指作為一個演員，唔介意性感演出，可以隨時接受挑戰！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台