雲浩影為MV拍出浴戲 指新歌歌詞屬自身經歷
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無線娛樂新聞台報導：雲浩影Cloud日前為新歌拍攝MV，由於拍攝當日接近Cloud生日，所以工作人員特別為佢準備咗生日驚喜，而Cloud就亦好識做咁萬歲請大家食下午茶。
講起新歌，Cloud就話歌詞同MV故事其實都係自身經歷，坦言年初自己拎完新人獎之後相當大壓力，因為奪獎後唔知點應對未知嘅將來，令佢相當迷惘。MV入面有Cloud嘅浸浴場面，佢就話睇起嚟相當唯美，但其實拍起上嚟相當辛苦，仲話自己拍出水戲時畀水濁親呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台