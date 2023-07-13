雲浩影生日舉行fans見面會 盼能開個人音樂會

無線娛樂新聞台報導：啱啱過去嘅7月5號係Cloud雲浩影嘅26歲生日，一眾迷暈黨日前就為佢舉行咗生日會，切蛋糕唱生日歌之餘，仲一齊玩遊戲。首次舉行fans聚會嘅Cloud話到場前自己有啲緊張，驚嚟到dead air會覺得尷尬，好在大家經過一輪遊戲之後所有擔心嘅嘢都冇發生，Cloud仲讚迷暈黨們好可愛呀！