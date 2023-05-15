雲浩影分享巴黎時裝周之旅 蘇皓兒有意挑戰行神山

無線娛樂新聞台報導：雲浩影Cloud同蘇皓兒Chloe呢日出席運動品牌嘅發佈會，仲同大家分享自己嘅運動心得。早前獲邀去巴黎出席時裝周嘅Cloud，表示今次之旅獲益良多，除咗可以見到偶像薛凱琪之外，自己仲喺睇騷嘅過程學到點樣妥善流暢咁做一個騷。