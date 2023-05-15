雲浩影分享巴黎時裝周之旅 蘇皓兒有意挑戰行神山

雲浩影分享巴黎時裝周之旅 蘇皓兒有意挑戰行神山

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：雲浩影Cloud同蘇皓兒Chloe呢日出席運動品牌嘅發佈會，仲同大家分享自己嘅運動心得。早前獲邀去巴黎出席時裝周嘅Cloud，表示今次之旅獲益良多，除咗可以見到偶像薛凱琪之外，自己仲喺睇騷嘅過程學到點樣妥善流暢咁做一個騷。

講到母親節會點慶祝？Cloud就話因為媽媽喺母親節正日當日要返工，所以會改為先同妹妹慶祝生日，之後再搵日同媽媽補祝喇。

啱啱去完台灣旅行返港嘅​​Chloe，就分享自己喺當地行山嘅經歷，仲透露嚟緊有意同朋友一齊挑戰行日本富士山同馬來西亞神山。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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