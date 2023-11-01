雲浩影陳凱詠現身慈善活動 吳雨霏曝幼女患病心情

無線娛樂新聞台報導：雲浩影 陳凱詠 同 陳宗澤 呢日齊齊為一個慈善活動擔任表演嘉賓，近日推出新歌嘅Cloud首次為自己嘅新作參與作曲，佢仲話心情原本非常緊張，不過同幾位前輩一齊討論改良之下最終成品就正式出爐，不過拍MV又撞正颱風，好在最後都順利完成咋。