雲浩影陳凱詠現身慈善活動 吳雨霏曝幼女患病心情
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無線娛樂新聞台報導：雲浩影 陳凱詠 同 陳宗澤 呢日齊齊為一個慈善活動擔任表演嘉賓，近日推出新歌嘅Cloud首次為自己嘅新作參與作曲，佢仲話心情原本非常緊張，不過同幾位前輩一齊討論改良之下最終成品就正式出爐，不過拍MV又撞正颱風，好在最後都順利完成咋。
而自組公司再戰樂壇嘅 陳凱詠 近日就忙住宣傳新歌，早前同一班小朋友齊齊學功夫，但係身為小師妹嘅佢見到其他小朋友嘅身手就O哂嘴，所以新歌MV就邀請呢班師兄師姐同自己演出喇。
CY早前為電影獻唱主題曲，佢呢日亦有為大家現場獻唱，仲講到參與嘅緣由，而新歌仲會由自己創作。呢日已為人母嘅 吳雨霏 亦都係嘉賓之一，雖然未有接受傳媒訪問，不過Kary亦分享幼女先天心臟問題嘅經歷，希望大家更為詳細了解呀
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台