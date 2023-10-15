陳培甡身兼數職搞《雷雨》演出 邀老倌跨界黎燕珊首踏舞台

無線娛樂新聞台報導：陳培甡 身兼出品人、導演同男主角嘅話劇《雷雨》呢日舉行記者會， 今次除咗首次參與舞台劇演出嘅 黎燕珊 之外，仲有唔少粵劇演員跨界參與，培甡哥仲解釋邀請珊姐演出嘅原因，更大讚佢有古典美同反叛氣質呀。