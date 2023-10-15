陳培甡身兼數職搞《雷雨》演出 邀老倌跨界黎燕珊首踏舞台
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無線娛樂新聞台報導：陳培甡 身兼出品人、導演同男主角嘅話劇《雷雨》呢日舉行記者會， 今次除咗首次參與舞台劇演出嘅 黎燕珊 之外，仲有唔少粵劇演員跨界參與，培甡哥仲解釋邀請珊姐演出嘅原因，更大讚佢有古典美同反叛氣質呀。
而珊姐就話今次同大班大老倌合作，加上強大嘅幕後團隊，又有 羅冠蘭 指導演出，所以有非常多得著呀。珊姐仲話大家因為今次演出，演員之間仲變成減肥比賽，大家鬥Keep Fit等上台有更佳造型呀。
南鳳 陳希寶 仲有 鄧有銀 過往都有唔少粵劇演出經驗，仲話大家因為太投入感情，連排戲都已經搞到聲沙喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台