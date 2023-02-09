電影泉攻略丨鳳南小隊為大家送上新片速遞 今集泉叔又派福利｜EP37…
王鎮泉 Jeoffrey 每星期為你提供最熱辣電影資訊，中外猛片專訪花絮上映時間全部集齊。「電影泉攻略」每周四買定爆谷陪你睇新戲。
穿越時空，不負相遇，今集有「鳳南小隊」 柯佳嬿 Alice Ko 許光漢 Greg Han 同 施柏宇patrick 一齊同大家睇下本周嘅新片速遞！
被喻為穿越神劇嘅《想見你》2019年播出後討論度極高，佢嘅電影版最速近亦喺香港上映，「鳳南小隊」仲嚟到香港造勢呀！劉德華、吳京主演嘅科幻電影《流浪地球2》，講述人類應付太陽急速老化膨脹，將吞噬太陽系嘅危機。《花路阿朱媽》，講述身為韓劇迷嘅新加坡大媽，喺連休嘅時候去韓國旅行，引發出連串荒唐冒險。《輝夜姬想讓人告白-永不結束的初吻》，副會長四宮輝夜與學生會長白銀御行，歷經過漫長嘅戀愛頭腦戰後，終於向對方表達了自己的心意，仲喺「奉心祭」首度接吻。《TÁR》講述虛構人物—世界公認最偉大嘅作曲家兼指揮家Lydia Tár嘅故事，電影被美國電影學會列入2022年十大最佳電影。《鐵達尼號：25週年紀念》，帶大家重新經歷Jack周Rose呢段可歌可泣嘅愛情故事。
重點嚟喇，今集泉叔又有福利帶畀一齊影迷！答啱問題嘅朋友，可以獲得《想見你》嘅換票證2張，名額得10個！
問題係：電影《想見你》入面，令主角們穿越時空嘅嗰首伍佰嘅歌曲叫咩名？
知道答案嘅朋友記得喺2月9日 22:00 – 00:00 期間，私訊到「TVB 娛樂新聞台Facebook專頁」，註明《電影泉攻略·泉叔派福利》。記得2月9日 22:00 前send嚟嘅答案係唔算數㗎！
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