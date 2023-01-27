電影泉攻略丨泉叔每周精選猛片 與「小丑女」暢談《星聲追夢荷里活》拍…
王鎮泉 Jeoffrey 每星期為你提供最熱辣電影資訊，中外猛片專訪花絮上映時間全部集齊。「電影泉攻略」每周四買定爆谷陪你睇新戲。
呢個禮拜新戲有影帝湯漢斯（Tom Hanks）新作品《隱閉中年》、講述兩名多年老友突然反面嘅新片《伊尼舍林的女妖》、啱晒小朋友嘅Pinkfong音樂電影《奇幻之星嘉年華》，以及港產電影《1人婚禮》。
本周票房走勢第3位係由張敬軒及王菀之主演嘅《超神經械劫案下》、第2位係走勢凌厲嘅《THE FIRST SLAM DUNK》，第1位就係上映4日突破2千萬港幣票房嘅《毒舌大狀》。
今集請「小丑女」女星瑪歌羅比(Margot Robbie)及《星聲夢裡人》金像導演Damien Chazelle接受訪問，與泉叔暢談新作《巴比倫：星聲追夢荷里活》嘅拍攝點滴，小丑女瑪歌羅比覺得今次拍攝最難係好多都係一鏡到尾嘅長鏡頭，而導演係非常著重視覺效果，好多鏡頭及及動作編排，需要一連串排練，小丑女瑪歌羅比用咗幾個月時間去綵排，一跳舞綵排用咗6個月。
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