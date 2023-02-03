電影泉攻略丨《絕地迫降》主角默契十足火速成為朋友｜EP36
近年不少改編自電子遊戲嘅電影或影集，唔少作品非常成功，好似最近著名喪屍遊戲《The Last of Us》獲得一致好評，準備加開第二季，有指《盜墓者羅拉》亦會重啟，首先推出影集，同時喺電影同遊戲擴展，好似MCU咁嚟一個盜墓宇宙，相信女主角將另覓人選。
今個星期猛片推介有《給十九歲的我》由校友張婉婷執導，講建於1900 年英華女校舊校舍需要重建，整所學校從半山臨時遷往深水埗，自2011 年起，鏡頭追蹤多位千禧年出生嘅女學生，展現個性、興趣及家境各異，幾位女學生一邊成長一邊見證10年社會變遷；由權相佑主演《倒轉人生》講千萬票房電影巨星一直過往奢華嘅單身生活，有日瞓醒整個世界唔同晒，自己唔再係巨星，仲同當年初戀對象，育有兩個小朋友。
《24小時救參行動》講23名韓國國民於阿富汗遭塔利班恐怖組織挾持，黃晸玟飾演韓國外交官，前往阿富汗營救，並遇上由玄彬飾演嘅國家情報院特工；新作《巴比倫：星聲追夢荷里活》由巨星畢彼特、「小丑女」瑪格羅比主演，呈現出20年代荷里活最催璨卻沉淪嘅歷史；《敲敲門》講細路女同兩名養父去到郊外渡假，突然被四位手持武器嘅陌生人挾持，要鬥智鬥力先有望逃出生天。
新片《絕地迫降》擁有豐富飛行經驗嘅民航機師，於新年航班遇上超強雷暴，飛機不幸受損失去動力，必須從4萬呎高空緊急迫降，落在三不管嘅地帶，乘客變成人質，展開12小時驚險逃亡，謝拉畢拿及麥克寇特亦有分享拍攝點滴，佢哋喺拍攝時更好快成為朋友，延伸至劇內，二人有火花好重要，假如二人不合拍便表達唔到嗰種感覺。
本周票房走勢第3位係由張敬軒及王菀之主演嘅《超神經械劫案下》、第2位係《男兒當入樽》劇場版《THE FIRST SLAM DUNK》，第1位就係《毒舌大狀》。
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