電療機

觀塘店鋪售賣5萬電療機稱可治癌 網民熱議效果真偽

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

廣告

香港觀塘一間店鋪近日引起關注，因其售賣一款聲稱具有醫療奇效的電療機，售價高達五萬元。店員宣稱，這部電療機能清潔血管、分解血管內的脂肪和膽固醇，甚至有顧客使用後癌症指數顯著下降。然而，市民對此表示質疑，認為價格昂貴且缺乏醫學證據支持。

市民疑問電療機效果與價格

市民陳先生透露，他的家中長者在使用該電療機後，堅稱感覺好轉，但他對此持保留態度：「佢話自己去咗間舖坐過一部電療機，我唔知點運作，佢坐完話自己身體好咗、好瞓咗，頭痛都冇咗，睇嘢做清楚咗。」陳先生對於電療機的價格及其聲稱的療效表示質疑：「我覺得咩機要5萬幾蚊？好多醫療設備都未必使呢個價錢。佢講嗰個療化好似真係無乜根據。」

店內熱鬧非凡 中老年人成主要顧客群

東張西望》節目組走訪該店鋪時，發現店內座無虛席，主要是中老年顧客。店員向節目組展示電療機的使用方法，並進行示範：「證明腳部血管爭少少，因為佢要過電，但你嗰卡住，感覺大啲。」店員還進行了一個「過電」的小遊戲，解釋電位差的原理：「呢個叫電位差，你通梗9000W嘅靜電，我無通呢個電，你啲電就過咗嚟。」

專家意見分歧 醫生警告潛在風險

心臟科醫生曾振峯對於電療機的安全性和效果持保留態度，他指出長期使用可能存在風險：「我個人未必太建議，老人家好多都有心律不正、高血壓，佢哋未必有明顯徵狀，以為自己無乜問題去接受治療，有機會令本身病情惡化。」而物理治療師彭潤明則認為，一般電療應針對特定部位，避免全身使用高電壓。中大物理系高級講師湯兆昇則解釋靜電的性質：「如果係靜電，唔會喺身體裏面流通，當佢入咗人體，產生刺痛就會消失，因為電壓雖然高，但電量好少。」

（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB

熱門文章

 