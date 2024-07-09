觀塘店鋪售賣5萬電療機稱可治癌 網民熱議效果真偽

市民疑問電療機效果與價格

香港觀塘一間店鋪近日引起關注，因其售賣一款聲稱具有醫療奇效的電療機，售價高達五萬元。店員宣稱，這部電療機能清潔血管、分解血管內的脂肪和膽固醇，甚至有顧客使用後癌症指數顯著下降。然而，市民對此表示質疑，認為價格昂貴且缺乏醫學證據支持。

市民陳先生透露，他的家中長者在使用該電療機後，堅稱感覺好轉，但他對此持保留態度：「佢話自己去咗間舖坐過一部電療機，我唔知點運作，佢坐完話自己身體好咗、好瞓咗，頭痛都冇咗，睇嘢做清楚咗。」陳先生對於電療機的價格及其聲稱的療效表示質疑：「我覺得咩機要5萬幾蚊？好多醫療設備都未必使呢個價錢。佢講嗰個療化好似真係無乜根據。」

店內熱鬧非凡 中老年人成主要顧客群

《東張西望》節目組走訪該店鋪時，發現店內座無虛席，主要是中老年顧客。店員向節目組展示電療機的使用方法，並進行示範：「證明腳部血管爭少少，因為佢要過電，但你嗰卡住，感覺大啲。」店員還進行了一個「過電」的小遊戲，解釋電位差的原理：「呢個叫電位差，你通梗9000W嘅靜電，我無通呢個電，你啲電就過咗嚟。」

專家意見分歧 醫生警告潛在風險

心臟科醫生曾振峯對於電療機的安全性和效果持保留態度，他指出長期使用可能存在風險：「我個人未必太建議，老人家好多都有心律不正、高血壓，佢哋未必有明顯徵狀，以為自己無乜問題去接受治療，有機會令本身病情惡化。」而物理治療師彭潤明則認為，一般電療應針對特定部位，避免全身使用高電壓。中大物理系高級講師湯兆昇則解釋靜電的性質：「如果係靜電，唔會喺身體裏面流通，當佢入咗人體，產生刺痛就會消失，因為電壓雖然高，但電量好少。」