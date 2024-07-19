《反黑英雄》新角色「道友平」爆紅 網民熱議吳展驊演技爆發力 道友形象入型入格

角色深入人心 網民讚賞演出

在熱門電視劇《反黑英雄》中，每個角色都有其獨特之處，而昨晚登場的新角色「道友平」，由吳展驊George精彩演繹，更是引起了觀眾的廣泛討論。劇中「道友平」一角是一位走投無路的小人物，他在絕望中尋求毒品拆家「球王」的幫助，卻意外捲入一連串的麻煩。在一次警察追捕中，他不慎丟失了裝滿毒品的「午餐肉」罐頭，這一事件也讓反黑組的Madam穎琪抓到了重要線索。

「道友平」的形象雖然只是片中眾多角色之一，但吳展驊的演出卻讓這個角色留下了深刻的印象。他不僅外表符合大眾對道友的刻板印象，更在細節上下足了功夫。從衣衫不整、煙屎牙到亂髮，每一個小動作都展現了角色的生活狀態。「每次化妝都要為每一隻牙齒上色，要先塗一層膠水等佢乾再塗墨，然後要再等佢乾，塗完上排牙齒再到下排。」George在訪問中分享了扮演這一角色的不易。

演技多變 吳展驊挑戰極限

這次的角色與George以往在《愛‧回家之開心速遞》中飾演的宅男「Mouse」大相逕庭，展現了他的演技多樣性。「雖然形像上有好大出入，但待人接物上嗰種驚青怕事畏縮嘅心情，我係代入Mouse去搵個感覺。」George透露，這次角色的成功也多虧了化妝團隊的協助，「多得有佢哋嘅幫助，我一照鏡就對道友平呢個角色好有feel，好幫助到我入戲。」他的努力和團隊的支持，使得「道友平」這一角色生動且令人信服。

未來發展值得期待

George預告，接下來的劇情將會有180度大轉變，讓觀眾對他的表現更加期待。從藝員訓練班到成為觀眾喜愛的演員，George的演藝之路充滿了故事和熱情。「每一日放學後最期待嘅就係睇電視！晚晚一定係電視送飯。」他的熱愛和對角色的全情投入，使他在演藝界獲得了一席之地。