《芷珊約您》最終集播出，軒仔美國巡演意外重逢中學恩人
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熱門電視節目《芷珊約您》昨晚迎來了它的大結局。節目中，正在美國開啟巡演的軒仔分享了一段特別的經歷。在美國的某個城市，他意外地重遇了一位多年未見的中學同學，這位同學在他的生命中扮演了極其重要的角色。
重逢舊友 揭開感人故事
軒仔回憶起那天的情景，他說：「嗰晚係好奇怪嘅一晚，以往開騷啲Fans都係嚟自五湖四海，突然聽到把好熟悉嘅聲音，我再望嚇佢個樣，佢亦都有望住我。因為（當時）好多粉絲，我一路簽住名但我個身係一路滾（意指因激動而體溫上升），因為佢係我中學同學，我哋畢業之後再冇見過。」他描述了當時的情緒波動，並透露這位同學在學業上對他的幫助：「佢係我恩人嚟，呢個女孩子好似天使咁存在，冇脾氣啦，又成日幫我補習，如果我冇佢係唔會畢到業。」當他在簽名會結束時，他和這位同學的相認成為了一個感人的時刻：「到我簽完晒名，我知道同佢（相認）嗰嚇係歷史性Moment，我當時係徹底崩潰，當住現場咁多位粉絲面前喪喊。」
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圖片來源：TVB