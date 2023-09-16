鍾欣凌呻獨擔大旗主持壓力頗大 陳亞蘭劉品言同台互相打氣
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無線娛樂新聞台報導：第58屆電視金鐘獎將於10月20日、21日一連兩日喺台北舉行，陳亞蘭偕同劉品言今年主持節目類金鐘獎，鍾欣凌獨擔大旗主持戲劇類金鐘獎，呢日佢哋三人同台互相打氣。
劉品言一身性感服裝展現絕佳身材超級搶鏡，陳亞蘭見拍檔劉品言展現好身材，即自認有料之人一啲都唔輸蝕，鍾欣凌大呻主持金鐘獎壓力頗大、體重增加不少，完全放棄減肥，由於三人均有主持或戲劇演出，佢哋對入圍名單同樣緊張又期待，而三人亦有共識，絕不搶戲，亦唔行星光大道，希望大家把目光留畀入圍演員及得獎者。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台