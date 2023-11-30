「震波黎明」陳錫文再騷震波術 林小湛將與舊生張艾嘉林嘉欣演母女
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無線娛樂新聞台報導：廿五年前參加香港男士競選，憑一招震波殺出重圍嘅「震波黎明」陳錫文，正式告別消防員工作，退休後重投演藝工作，呢晚佢主演嘅新片舉行首映禮，獲1998年參賽嘅戰友到場支持，佢仲即場再次表現經典震波畀大家睇。
陳錫文就話而家主力係做帶氧運動，但因為年紀大就好少再舉鐵，佢又話太太平時都會見識到佢嘅震波功力，陳錫文話有時喺街上偶爾都會有人認出佢，但當對方打趣問佢仲震唔震到波，佢都會話自己年紀大已經震唔到呀。講到戲中角色複雜，陳錫文話以佢一個新人嚟講演起上嚟都真係有戰難度。
呢晚出席首映嘅仲有林小湛，佢嚟緊將會同張艾嘉、林嘉欣合作演母女，原來兩位年青時都係小湛姐嘅學生，而今次就係佢首次同兩位學生合作嘅電影呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台