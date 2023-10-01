霸王別姫丨呂良偉否認將丁力無限翻叮 余慕蓮憶與張國榮合作往事

無線娛樂新聞台報導：由陳凱歌執導，張國榮同鞏俐主演嘅經典電影《霸王別姫》，至今面世30周年，電影公司製作出4K數碼修復版，呢日就係香港舉行首映，吸引到葉童、呂良偉同太太楊小娟、姜大衞同李琳琳、高海寧、胡楓、羅蘭、廖安麗、向海嵐、余慕蓮、賈思樂等多位圈中人出席。