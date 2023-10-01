霸王別姫丨呂良偉否認將丁力無限翻叮 余慕蓮憶與張國榮合作往事
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無線娛樂新聞台報導：由陳凱歌執導，張國榮同鞏俐主演嘅經典電影《霸王別姫》，至今面世30周年，電影公司製作出4K數碼修復版，呢日就係香港舉行首映，吸引到葉童、呂良偉同太太楊小娟、姜大衞同李琳琳、高海寧、胡楓、羅蘭、廖安麗、向海嵐、余慕蓮、賈思樂等多位圈中人出席。
向來鍾情呢部電影嘅呂哥，表示自己已經翻睇過無數次，仲話哥哥同鞏俐嘅演技令人讚嘆。講到經典作，呂哥參演嘅《上海灘》同樣係經典電影，丁力呢個角色更加係深入民心，近日呂哥就有一部類似《上海灘》嘅作品上映，但就被網民指將丁力呢個人無限翻叮，令觀眾們都有啲吃不消，呢日呂哥就開腔回應，指電影只係題材以上海灘為背景，同丁力呢個角色完全冇關，而自己喺戲中亦唔係演丁力。呂哥又指自己都考慮拍一部以上海灘呢個大時代做背景嘅電影，但就話應該會係全新人物，而唔再係丁力同許文強呀。
提到稍後會同劉德華、謝霆鋒合作新片，呂哥話自己本身好鍾意華仔，覺得對方相當敬業嘅演員，而家做埋監製更加係順利成章，同時亦希望今次合作會有新嘅火花。
向海嵐表示近月飯局不停，由於食咗唔少好嘢，所以要努力keep fit。提到生日願望時，向海嵐就指希望身邊所有人都可以身體健康。
呢日精神唔錯嘅余毛，就分享當年同哥哥合作嘅逸事，佢話哥哥唔只唱歌好聽，為人亦相當有禮貌，仲話每次見到對方都會同佢合照。至於啱啱喺馬來西亞宣傳完電影嘅John哥，就指喺當地品嚐咗唔少美食呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台