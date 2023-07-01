TVB新劇《靈戲逼人》下周一首播 張振朗龔嘉欣譜出淒美「人鬼戀」…
TVB新劇《靈戲逼人》講流行曲音樂人丁一駿（張振朗飾）不時被惡夢纏擾，因捲入抄襲醜聞而搬到小村暫住兼散心，一駿無意間打開村屋內嘅大戲舊衣箱，放出花旦女鬼雲柳芳（龔嘉欣飾），龔嘉欣向張振朗講出自己身世，慢慢發展一段似係睇得到、摸不到嘅淒美嘅人鬼戀情！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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