靈戲逼人｜劉穎鏇初嘗試唱粵劇勤力練唱 向謝雪心請教造手投入角色
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無線娛樂新聞台報導：TVB熱播劇《靈戲逼人》劇中唱大戲亦係賣點之一，劉穎鏇、阮浩棕、李成昌、江欣燕同謝雪心呢日喺戶外拍攝，帶領學生演出，由劉穎鏇同阮浩棕飾演導師，事前佢哋有上堂學習了解基本功。
今次劉穎鏇喺劇中突破自我初次嘗試唱粵劇，佢從未冇接觸過粵曲，亦冇任何唱歌經驗，為咗投入角色，劉穎鏇私下勤力練唱，向心姐請教造手，而李成昌與心姐喺唔少劇集合作過，二人默契十足，今次佢哋演繹「無影車」戲份被考起。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台