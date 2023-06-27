靈戲逼人丨江欣燕勁驚龔嘉欣女鬼妝 張振朗挑戰彈琴有板有眼

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：TVB新劇《靈戲逼人》將於7月3號首播，呢日一班演員龔嘉欣、張振朗、謝雪心及江欣燕等現身宣傳造勢，新片講流行曲音樂人丁一駿及女鬼雲柳芳譜出淒美人鬼戀。

嘉欣喺劇中首次接觸粵劇，最難忘化粵劇花旦妝，張振朗喺劇中亦有新挑戰就係彈琴，為咗演出更逼真，佢專登上堂學吓手勢，連嘉欣都讚佢有板有眼幾有魅力。

今次江欣燕與謝雪心有不少對手戲，二人合作得好開心，江欣燕最難忘去年拍攝嗰陣，8成外景喺酷熱天氣下開工。嘉欣喺劇中演一隻女鬼，江欣燕爆最驚喺化妝間見到嘉欣，指嘉欣嘅女鬼妝同神態都好恐怖！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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