靈戲逼人｜振朗歐遊歸隊爆劇情發展 嘉欣否認棄影從商將接新劇
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無線娛樂新聞台報導：靈異題材新劇《靈戲逼人》呢日再喺商場宣傳，早前因為拍攝節目未能現身嘅 張振朗 歸隊，同 龔嘉欣 仲有其他演員齊齊現身，對首周收視高開，佢哋都表現得非常開心，仲對之後嘅劇情率先預告呀。
嘉欣話大家開始調查佢角色嘅死因，而角色中佢失去嘅記憶又會慢慢浮現，而佢同Owen間嘅感情亦都會慢慢升溫，而Owen呢日一番話仲非常可圈可點呀。至於有傳嘉欣打算全力瞓身做生意而放棄拍劇，呢日佢就即時拆解傳聞，仲話好快就會開拍新劇《企業強人》喇。
啱啱由歐洲返港嘅Owen同 袁偉豪 拍完《歐洲鐵騎遊》返港，不過傳出曾發生意外甚至失聯嘅情況，呢日Owen就話如果有下一次自己一定舉手再去，仲話一開車就一直落雨，仲話今次旅程非常難忘呀。
而粵劇根底深厚嘅 謝雪心 喺劇中一場耍劍戲盡顯功架，呢日佢就分享拍攝當日嘅過程。而徒弟 阮浩棕 就即場接受心姐指導喇。而 阮嘉敏 吳子冲 今次扮演情侶，相識已久嘅佢哋原來非常老友，唔怪得劇中演出咁登對自然啦。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台