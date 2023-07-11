靈戲逼人｜振朗歐遊歸隊爆劇情發展 嘉欣否認棄影從商將接新劇

無線娛樂新聞台報導：靈異題材新劇《靈戲逼人》呢日再喺商場宣傳，早前因為拍攝節目未能現身嘅 張振朗 歸隊，同 龔嘉欣 仲有其他演員齊齊現身，對首周收視高開，佢哋都表現得非常開心，仲對之後嘅劇情率先預告呀。