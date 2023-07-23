靈戲逼人｜心姐欣欣魯振順開Live 「特別嘉賓」現身講鬼故
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無線娛樂新聞台報導：熱播劇《靈戲逼人》以人鬼之間嘅故事作主題，其中為劇中粵劇提供唔少意見嘅 謝雪心 呢日就同埋 江欣燕 仲有 魯振順 一齊開Live同觀眾傾吓偈喇。為咗配合劇中故事，心姐呢日仲帶埋戲行中稱為「豆官」嘅公仔到場做「特別嘉賓」，更加解釋呢個戲行當中嘅特別傳統呀。
而欣欣呢日亦分享自己嘅一次靈異經歷，呢次出埠體驗仲嚇到佢正式係雞飛狗走，仲話自己連靈異片都唔敢睇呀。不過心姐就話自己最鍾意聽鬼故，不過就覺得只要行得正冇害人就唔使怕喇
網民點睇？
❤🎉重温節目心姐😊😅
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台