靈戲逼人｜龔嘉欣宣傳擔大旗揭收鑰匙之謎 劉穎鏇阮浩棕大戲妝扮唔簡單...

靈戲逼人｜龔嘉欣宣傳擔大旗揭收鑰匙之謎 劉穎鏇阮浩棕大戲妝扮唔簡單…

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：靈戲逼人｜龔嘉欣宣傳擔大旗揭收鑰匙之謎 劉穎鏇阮浩棕大戲妝扮唔簡單

由 龔嘉欣 身在歐洲嘅 張振朗 同埋 劉穎鏇 阮浩棕 羅毓儀 江欣燕 同 謝雪心 等主演嘅新劇《靈戲逼人》星期一起正式同觀眾見面，一班演員喺首播之前齊齊現身活動宣傳，佢哋仲即場齊齊鬥唱粵曲。

雖然男主角Owen唔喺身邊，不過嘉欣擔大旗上陣就話新劇係浪漫喜劇，大家唔使一知道佢扮女鬼就怕咗咁話，仲話要扮演粵劇花旦真係一啲都唔容易，非常佩服梨壇各位前輩呀。

嘉欣喺出席宣傳前，喺社交平台Post出手執一套鑰匙嘅相，文中仲指以後要更加努力，佢亦親自回應指即將會開餐廳大展拳腳，希望往後演戲同生意上都可以大有作為咁話呀。

而Tiffany同阿Nic今次喺劇中就要齊齊學習演粵劇，對佢哋兩個就有少少困難，而喺外國長大嘅Tiffany仲話化大戲妝機會非常難得，而阿Nic仲話吊眉嘅體驗原來非常辛苦，所以好佩服粵劇演員呀。

至於自細已經演出唔少粵劇嘅心姐，就貴理成章成為大家嘅請教對象喇，佢仲話劇中大家都非常落力，仲叫各位觀眾落足眼力欣賞呀。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 