靈戲逼人｜龔嘉欣宣傳擔大旗揭收鑰匙之謎 劉穎鏇阮浩棕大戲妝扮唔簡單…
由 龔嘉欣 身在歐洲嘅 張振朗 同埋 劉穎鏇 阮浩棕 羅毓儀 江欣燕 同 謝雪心 等主演嘅新劇《靈戲逼人》星期一起正式同觀眾見面，一班演員喺首播之前齊齊現身活動宣傳，佢哋仲即場齊齊鬥唱粵曲。
雖然男主角Owen唔喺身邊，不過嘉欣擔大旗上陣就話新劇係浪漫喜劇，大家唔使一知道佢扮女鬼就怕咗咁話，仲話要扮演粵劇花旦真係一啲都唔容易，非常佩服梨壇各位前輩呀。
嘉欣喺出席宣傳前，喺社交平台Post出手執一套鑰匙嘅相，文中仲指以後要更加努力，佢亦親自回應指即將會開餐廳大展拳腳，希望往後演戲同生意上都可以大有作為咁話呀。
而Tiffany同阿Nic今次喺劇中就要齊齊學習演粵劇，對佢哋兩個就有少少困難，而喺外國長大嘅Tiffany仲話化大戲妝機會非常難得，而阿Nic仲話吊眉嘅體驗原來非常辛苦，所以好佩服粵劇演員呀。
至於自細已經演出唔少粵劇嘅心姐，就貴理成章成為大家嘅請教對象喇，佢仲話劇中大家都非常落力，仲叫各位觀眾落足眼力欣賞呀。
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