靈戲逼人｜嘉欣振朗為新劇拍宣傳片 重現故事主題澄清恐佈傳言
劇中嘅嘉欣生前係粵劇花旦，所以呢日亦以當中角色嘅造型現身，就連Owen嘅西褲亦都非常講究呀。扮得花旦就有唔少造手表情要學，嘉欣就話難以學足深厚嘅學問，而拍攝時亦有老師會在場協助咁話，但係呢日拍攝亦都表現到當中神緒喎。
而Owen扮演嘅音樂人，亦都不時要彈琴，佢拍攝前亦都特意去學習先開工呀。已經好一陣子未合作嘅佢哋今次重逢，而Owen亦都有份主唱其中首插曲，嘉欣仲話非常貼合劇集嘅故事呀。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
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