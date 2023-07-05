靈戲逼人｜嘉欣振朗為新劇拍宣傳片 重現故事主題澄清恐佈傳言

靈戲逼人｜嘉欣振朗為新劇拍宣傳片 重現故事主題澄清恐佈傳言

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：龔嘉欣 同 張振朗 主演嘅新劇《靈戲逼人》近日播出，而日前佢哋就為劇集拍攝宣傳片，重現當中佢哋嘅一段人鬼戀，不過佢哋呢日就為外界認為劇集係恐怖為主而澄清，其實搞笑元素都一樣咁多呀。

劇中嘅嘉欣生前係粵劇花旦，所以呢日亦以當中角色嘅造型現身，就連Owen嘅西褲亦都非常講究呀。扮得花旦就有唔少造手表情要學，嘉欣就話難以學足深厚嘅學問，而拍攝時亦有老師會在場協助咁話，但係呢日拍攝亦都表現到當中神緒喎。

而Owen扮演嘅音樂人，亦都不時要彈琴，佢拍攝前亦都特意去學習先開工呀。已經好一陣子未合作嘅佢哋今次重逢，而Owen亦都有份主唱其中首插曲，嘉欣仲話非常貼合劇集嘅故事呀。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 