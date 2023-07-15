靈戲逼人丨李日朗難忘與劉穎鏇同遊飛鵝山 龔嘉欣主動學大戲妝感期待…
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無線娛樂新聞台報導：靈戲逼人丨李日朗難忘與劉穎鏇同遊飛鵝山 龔嘉欣主動學大戲妝感期待
龔嘉欣同張振朗主演嘅TVB熱播劇《靈戲逼人》嘅人鬼情獲不少觀眾喜好，李日朗喺劇中首次挑戰奸角，經常做啲小動作害人，尤其鍾意惡搞情敵張振朗，搞到龔嘉欣睇唔過眼。
呢場講龔嘉欣發功，令李日朗被水潑，當係畀李日朗一個懲戒，李日朗受訪時稱拍攝過程超開心，唯一要投訴就係一開始監製話個角色冇咁衰，結果李日朗睇劇本先知自己咁衰，完全冇講過一句好嘢。
李日朗喺劇中與蔚雨芯有感情戲，同時與劉穎鏇亦有不少對手戲，最難忘係二人同遊飛鵝山，李日朗首次上飛鵝山，大讚呢場係靚車靚人靚景，而龔嘉欣同張振朗嘅感情將會進一步發展，既浪漫又搞笑，龔嘉欣今次為角色主動向化妝間同事請教化大戲妝，希望轉妝嗰陣幫手整可以快啲！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台