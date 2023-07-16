靈戲逼人｜嘉欣熱舞鼓勵振朗振作 坐大脾送吻關係有突破？
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無線娛樂新聞台報導：張振朗 同 龔嘉欣 扮演嘅Ivan同阿芳呢一對，喺《靈戲逼人》當中似乎情愫漸生，日前一場嘉欣嘅跳舞戲，扭一扭腰已經嚇窒振朗，雖然係為咗令對方振奮返啲咪再記住綠帽兜頭笠落腳，不過就似乎效果唔太大喇。
而嘉欣就話唔明監製次次都要佢學舞嘅因由喇，咁但係星期五一集，振朗半夢半醒咁見到嘉欣再跳性感舞步埋身情挑自己，到底係綺夢定係真實，獻吻又坐大脾嘅嘉欣呢日就話，事前完住冇特別討論，因為怕傾完仲尷尬咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台