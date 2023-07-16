靈戲逼人｜嘉欣熱舞鼓勵振朗振作 坐大脾送吻關係有突破？

無線娛樂新聞台報導：張振朗 同 龔嘉欣 扮演嘅Ivan同阿芳呢一對，喺《靈戲逼人》當中似乎情愫漸生，日前一場嘉欣嘅跳舞戲，扭一扭腰已經嚇窒振朗，雖然係為咗令對方振奮返啲咪再記住綠帽兜頭笠落腳，不過就似乎效果唔太大喇。