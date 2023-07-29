靈戲逼人｜隔世情緣結局感人催淚 幕後粵劇拍攝花盡心思
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無線娛樂新聞台報導：熱播劇《靈戲逼人》星期五播出大結局 張振朗 扮演嘅阿駿同前世雲哥，仲有 龔嘉欣 飾演嘅 柳芳 之間一段情，亦終於喺阿芳上 劉穎鏇 身登台最後一次演出，仲如願同雲哥見面之後完結。
但係要扮演粵劇花旦就一啲都唔簡單，因為嘉欣要靠專業化妝老師幫忙碌，花咗唔少時間先整好呢個妝容，加埋造手同唱戲，嘉欣就話唔係老師在旁一直指導就冇可能成事，所以非常佩服粵劇界演員嘅多年苦練呀。
呢套劇嘅重點當然唔少得佢同振朗之間嘅隨世未了緣啦，而嘉欣就話因為粵劇妝吊眉後令演出非常唔同，仲要多謝對手振朗同自己之間嘅合作默契，先成就最終一幕神功戲份嘅感人場面咋。
另一段同樣吸引嘅劇情，就自然落喺Tiffany同 阮浩棕 身上喇，佢哋兩位就一直跟 謝雪心 同另一位文武生老師邊學邊演，務求演出更為神似，不過阿Nic就話唔少細節其實都非常注重喇。
有幾十年粵劇經驗嘅心姐，就大讚阿Nic同Tiffany都似模似樣，雖然學習時間唔算長，不過表現可以話非常好咁話。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台