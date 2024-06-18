試婚紗女子驚現鏡中異象 靈異節目主持揭祕手機拍照千萬分之一機率事件

村長梁思浩對靈異解釋提出看法

在最新一集的《直播靈接觸》中，節目分享了一則令人毛骨悚然的故事。一名女子在試穿婚紗時，發生了一件難以解釋的事情。她站在兩塊鏡子之間拍照，事後發現照片中的自己與鏡中的姿勢竟然不同。她解釋說：「陰訊」，是指外國有女子在試婚紗時，站在兩塊鏡中間影相，事後竟從相中驚覺本人與兩塊鏡中自己的雙手姿勢不一樣。她表示自己本身是一隻手垂低，一手彎起，但在相中其中一塊鏡是兩手垂低，而另一塊鏡則是兩隻手彎起。

節目中，村長梁思浩聽聞此事後，他傾向於相信這是手機拍照技術的偶然錯誤。他說，手機有時會捕捉到用戶的身體移動，從而產生這種看似靈異的影像。店員也向該女子解釋，這種照片合成的機會極低，「但出現這個機會率只有一百萬份之一！」儘管如此，梁思浩仍然提醒大家，購買二手鏡子需謹慎，因為鏡子可能成為靈界與現實世界的通道。「因為我覺得鏡是『他們』的通道，如果搬去另一處，而該處是你家的話，『他們』就有機會在你家出入。」

梁思浩分享親身經歷證實靈異存在

梁思浩還分享了自己在拍攝靈異節目初期的一次經歷，當時他對靈異現象持懷疑態度。「我知道有，但無親眼見到，直至一次到去臺灣桃園的華國戲院，我跟個攝影師上樓梯，我突然覺得鏡頭拿開了，攝影師就話好似『有啲嘢』，跟住再拍第二次就影到個小朋友站在我附近。」這次經歷讓他對靈異現象有了更深的認識和理解。